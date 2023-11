Questore chiude bar frequentato da pregiudicati a Milano

Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha decretato la sospensione per dieci giorni della licenza per "La Briosceria Chips & Burger & More", in via Scoglio di Quarto, nei pressi dei Navigli.

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Porta Ticinese hanno notificato la sospensione al responsabile in quanto, dopo numerosi controlli dallo scorso luglio, il locale è risultato essere frequentato da parecchi avventori con precedenti penali e in particolare per spaccio di droga. Uno dei presenti è risultato avere a carico un provvedimento del questore che gli vietava l'accesso agli esercizi pubblici. In altre occasioni gli agenti avevano trovato numerose persone che bevevano alcolici ben oltre l'orario di chiusura, Il locale era stato già sottoposto alo stesso provvedimento nell'ottobre del 2020 per gli stessi problemi



