Meloni, Lombardia traina l'export ed è simbolo unità nazionale

"La Lombardia è la regione traino dell'export, ha il più alto numero di consolati al mondo e si è sempre contraddistinta come polo di innovazione e all'avanguardia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento al Lombardia World Summit organizzato dalla Regione agli Ibm Studios di Milano.

"L'economia lombarda, in questi anni, nonostante la complessa congiuntura internazionale - ha aggiunto - ha dimostrato di essere solida e capace di reagire, ce lo dicono i dati sul Pil, sull'occupazione e sulle nuove imprese".

Risultati, "e lo dico con orgoglio, su cui sono convinta abbia contribuito il buon governo regionale e le scelte strutturali portate avanti" ha aggiunto Meloni, sottolineando che la Lombardia "è anche un territorio in cui la forza produttiva si coniuga da sempre a una grande attenzione al sociale e alla sussidiarietà".

Una Regione "simbolo di unità nazionale", dove "italiani da ogni parte d'Italia hanno trovato la loro strada e costruito il futuro per le loro famiglie - ha concluso Meloni -. La Lombardia è il meglio di quello che sappiamo essere italiani: un grande popolo capace di stupire ancora coniugando innovazione e tradizione".



