Meloni, Lombardia traina l'export e è simbolo di unità nazionale

"La Lombardia è la regione traino dell'export, ha il più alto numero di consolati al mondo e si è sempre contraddistinta come polo di innovazione e all'avanguardia": la premier Giorgia Meloni lo ha riconosciuto nel videomessaggio inviato al Lombardia World Summit, oggi entrato nel vivo.

"Quello lombardo - ha aggiunto - è un modello che racconta una storia tutta italiana, una regione che è un simbolo dell'unità nazionale. Qui italiani da ogni parte d'Italia hanno trovato la loro strada e hanno potuto costruire un futuro migliore per le loro famiglie. Ecco perché la Lombardia è uno degli esempi di quello che meglio sappiamo e possiamo essere come italiani".

A rivendicare il ruolo della Lombardia e di Milano sono stati il sindaco Giuseppe Sala e il governatore Attilio Fontana che ha voluto questo appuntamento per "rilanciare il ruolo internazionale della Regione".

" È evidente a tutti - ha spiegato - che stiamo attraversando una fase storica complessa, con cambiamenti epocali. In questo contesto la Lombardia vuole giocare un ruolo sempre più importante. Sono convinto e fortemente intenzionato a rilanciare il ruolo internazionale della Lombardia".

"Quello che io e Attilio Fontana sappiamo - gli ha fatto eco Sala - è che la Lombardia e Milano devono aiutare il Paese a crescere nel suo complesso. È una necessità che emerge da una situazione di oggettiva difficoltà dell'Italia nel confronto internazionale". Ma in sintonia Sala e Fontana sono apparsi anche sull'autonomia (che il sindaco vorrebbe per le città metropolitane) e sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Tema su cui anche la premier ha assicurato "l'impegno di tutto il governo".



