Medico arrestato per violenza su giovani pazienti nel Milanese

Nell'ambito di un'indagine in corso dal gennaio 2023, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi in collegamento con la Procura della Repubblica di Milano, è stata eseguita un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un medico di guardia in servizio negli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano per il reato di violenza sessuale aggravata, commesso in danno di giovani donne, sue pazienti nel corso delle visite mediche alle quali erano sottoposte. Le denunce erano state presentate ai carabinieri di San Giuliano. Si tratta di quattro casi su cui hanno lavorato gli agenti della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano e dai Carabinieri di San Giuliano e San Donato. Il medico, che ha 40 anni e vive a Varese, avrebbe palpeggiato le pazienti durante le visite.

Una delle ragazze abusate, "nel periodo seguente" ai fatti, "era stata oggetto di plurimi attacchi di panico che l'avevano costretta a rivolgersi al pronto soccorso". Lo scrive il gip di Lodi Giuseppe Pighi nell'ordinanza con cui dispone i domiciliari per il medico, di origini camerunensi.



