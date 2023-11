Calcio: torna il Gran Galà AIC, premi il 4 dicembre

Torna il "Gran Galà del Calcio AIC", che vedrà la cerimonia dei consegni dei premi il prossimo 4 dicembre al Superstudio Maxi di Milano. L'edizione 2023 del premio, rganizzato dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA - agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini - e giunto quest'anno alla sua undicesima edizione, è stata presentata oggi a Milano, nella sede di BonelliErede.

Oggi è stata l'occasione in particolare per svelare le shortlist dei premiati (da Maignan a Onana fino a Barella, Kvaratskhelia e Osimhen tra gli uomini), da cui uscirà l'undici ideale della Serie A maschile e femminile, oltre al Calciatore e alla Calciatrice dell'Anno. Come miglior allenatore in corsa ci sono Simone Inzaghi, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, mentre tra gli arbitri Chiffi, Maresca e Orsato e tra le società Fiorentina, Inter e Napoli. Ancora aperte le votazioni di "Vota il Gol", il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2022-23, sia al maschile che al femminile.



