Sono 25 i convocati della Fiorentina per la trasferta di domani sera contro il Milan. Tra i viola mancano Kayode, che non ha smaltito l'infortunio alla caviglia (il giovane terzino è ai box da un mese) e lo squalificato Ranieri, oltre ai giocatori fermi da tempo quali Castrovilli e Dodò. Torna invece l'argentino Beltran che ha saltato le ultime due gare per una botta al costato rimediata contro la Juventus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA