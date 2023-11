Autonomia: A.Fontana, se serve scendo in piazza con Sala

"Se ci sarà da scendere in piazza a fianco al sindaco Sala per combattere per avere maggiore autonomia della Città metropolitana lo farò". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Lombardia World Summit 2023 a Milano, ritornando sulle parole del sindaco di Milano non contrario al concetto di autonomia purché sia declinato anche a livello delle città metropolitane.

"Il principio della sussidiarietà deve valere per tutti, quindi sono assolutamente favorevole" al fatto "che vengano previste forme di maggiore autonomia degli enti locali - ha concluso -. Adesso, come abbiamo sostenuto, esiste una previsione costituzionale per le Regioni, cominciamo da lì".

Fontana ha replicato anche a chi chiedeva un commento sul nuovo regolamento sugli imballaggi approvato dal Parlamento Ue: "Bisogna muoversi in maniera intelligente, compatibile con la realtà . ha risposto -. Non possiamo pensare che per tutelare l'ambiente dobbiamo chiudere le aziende e perdere posti di lavoro, così come non possiamo, per sviluppare l'economia, non difendere l'ambiente e non difendere la biodiversità.

Evidentemente sono fenomeni che devono essere portati avanti tutto insieme cercando di rispettare il senso e la logica"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA