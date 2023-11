Alexa compie 5 anni in Italia con 28 miliardi di interazioni

Con 28 miliardi di interazioni dal 2018 ad oggi, di cui 11 miliardi solo negli ultimi 12 mesi, Alexa festeggia cinque anni dal suo arrivo in Italia.

L'assistente vocale di Amazon, che fornisce news, musica, intrattenimento, Smart home e funzionalità personalizzate, come riferisce il gruppo in occasione della ricorrenza, è stato utilizzato quotidianamente in tutti i modi che il dispositivo consente. Solo quest'anno, infatti, sono state oltre 45 milioni, è stato sottolineato, le interazioni generate da parte degli utenti per tenersi aggiornati sulle ultime notizie e oltre 192 milioni quelle per conoscere il meteo. Nello specifico, il 23% delle interazioni sono state generate con i device Echo Show dotati di schermo e con Fire TV, per un totale di 300 milioni in Italia per vedere film, serie TV e video. Le funzionalità che riguardano la 'casa intelligente', come la possibilità di gestire e controllare telecamere, luci o termostato, è stato spiegato durante il 'compleanno' di Alexa "sono particolarmente amate dagli utenti in Italia, che solo negli ultimi 12 mesi hanno generato ben 2.5 miliardi di interazioni di questo tipo. Sono poi circa 15 milioni le ricette che gli utenti hanno chiesto ad Alexa quest'anno: dalle preparazioni locali, simbolo dell'italianità nel mondo, come gli spaghetti alla carbonara e il risotto allo zafferano, ai piatti tipici di culture lontane, tra cui il riso alla cantonese o le tortillas di farina. Tra le più richieste dagli utenti quest'anno anche la pasta alla sorrentina, il pollo alle mandorle e l'intramontabile tiramisù". Le ore di musica in streaming riprodotte tramite Alexa nell'arco di questi 5 anni ammontano a oltre 1.3 miliardi. Un altro modo in cui Alexa viene in aiuto nella vita di tutti i giorni è impostare timer, gestire sveglie e promemoria: quest'anno gli utenti ne hanno impostati oltre 1.4 miliardi.

Infine, ammontano a 24 milioni le interazioni relative alle chiamate nell'ultimo anno e per 8 milioni di volte è stato detti dagli utenti "Alexa, ti voglio bene".



