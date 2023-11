A Milano arriva la mappa del panettone tradizionale

Sono oltre cento i panifici e le pasticcerie che a Milano producono panettone artigianale secondo la ricetta tradizionale. Li si può trovare tutti sulla mappa interattiva stilata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che l'ha messa a disposizione sul proprio sito in occasione di 'Happy Natale Happy Panettone' iniziativa che si svolge a Palazzo Castiglioni, in Confcommercio Milano dal 24 al 26 novembre.

"La Camera di commercio propone anche quest'anno la mappa del panettone tipico per valorizzare e promuovere un simbolo di Milano che possa contribuire all'attrattività crescente dei nostri territori - ha spiegato Enrico Brambilla, membro di giunta della Camera di commercio -. Siamo convinti che la qualità possa infatti rappresentare un importante valore a sostegno della competitività delle nostre imprese e dell'eccellenza della filiera produttiva ad esso legata".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA