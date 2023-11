Torna The Voice Kids, 'festa emozionante senza competizione'

"Fondamentalmente è una grande festa emozionante e avvincente: non ha la competizione al suo interno e quindi si differenziata dagli altri talent perché al centro ha una narrazione". Così Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time ha presentato nel pomeriggio la stagione di The voice Kids in onda su Rai1 dal 24 novembre in prima serata. "C'è grande attesa anche dal punto di vista dello spettacolo - ha aggiunto la conduttrice Antonella Clerici - Comunque ogni volta che inizio con i bambini poi qualcuno mi viene dietro e soprattutto mi trovo sempre di fronte ad una controprogrammazione fortissima, questa cosa un po' mi fa incavolare un po' mi fa piacere".

Protagonisti della versione junior del talent show ragazzini dagli 8 ai 14 anni. Cinque le puntate. Accanto ai coach veterani Loredana Berte', Gigi D'Alessio e Clementino, la new entry Arisa.



