"Finalmente. Oggi il cda della Rai ha dato il via libera all'accordo quadro con Fondazione Fiera Milano per ricollocare, nel 2029, il Centro di Produzione Rai di Milano nell'area ex Portello". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulle sue pagine social. "Un passaggio - ha aggiunto - che aspettavamo da tempo e che valorizza Milano nelle scelte strategiche Rai".



