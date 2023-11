Ragazza di 20 anni scomparsa da casa da giorni nel Varesotto

Si chiama Kimberly e ha 20 anni, è scomparsa da Busto Arsizio, in provincia di Varese, da lunedì sera. "Se qualcuno la vede contatti le forze dell'ordine", l'appello sui social della madre, Graziana Tuccio, che ha già informato la Polizia e i Carabinieri dell'allontanamento - ancora non si sa se volontario o meno - della figlia.

"Aveva una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar" racconta la madre, preoccupatissima. La figlia, Kimberly Bonvissuto, ha 20 anni ed è attualmente in cerca di lavoro. La aspettavano a casa, in via Cellini ai Frati, lunedì sera, ma non è mai rientrata e non ha più dato notizie di sé. Il telefonino infatti suona a vuoto, spento da giorni, nonostante la ragazza fosse uscita con il caricabatterie con sé.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA