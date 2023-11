Pizzo e bustier per il Celebration tour di Madonna

Guanti di pizzo e bustier, crocifissi e calze a rete: il pubblico di Madonna ha avuto 8 anni per prepararsi a rivedere dal vivo the Queen of pop, in scena stasera e sabato 25 novembre al Forum di Assago con il suo Celebration tour.

Per miss Ciccone il primo tour senza un nuovo album, pensato proprio per celebrare 40 anni di carriera. E sono un tributo alla sua ineguagliabile influenza sulla storia del costume i look scelti dai suoi - non giovanissimi - fans per il concerto di stasera. Parrucche bionde, guanti di pizzo stile Like a Virgin, T-Shirt recuperate dagli anni 80 per celebrare 40 anni da regina del pop.



