Panchina rossa al S. Carlo di Milano, curate 231 vittime nel 2023

Da inizio anno sono state 231 le donne vittime di violenza di genere dichiarata accolte al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, dove da oggi è stata posizionata una panchina rossa, simbolo della lotta a questo tipo di violenza, e dedicata a Rosanna Belvisi, uccisa dal marito con decine di coltellate nel 2017.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla Direzione Aziendale dell'ASST Santi Paolo e Carlo e dal CASD-Centro Ascolto e Soccorso Donna dell'Ospedale San Carlo, in collaborazione con l'associazione Rifiorire Insieme ETS.

I 231 casi non tengono conto poi di chi si rivolge direttamente al servizio o chi viene mandato dalle forze dell'ordine o da altre strutture al Casd, team multidisciplinare che include avvocati, psicologhe, medici e personale sanitario, collegato al pronto soccorso dell'ospedale, alla Polizia e alla rete antiviolenza del Comune. "Oltre alle donne che subiscono violenze fisiche, ci sono anche donne che subiscono violenze psicologiche ed economiche - ha aggiunto la responsabile Casd Pavaneh Hassibi, Responsabile CASD - Sono forme di violenza molto subdole, difficili da riconoscere e da dichiarare. In questi casi la paura di non essere capite e credute è ancora maggiore. Non ci sono i segni fisici, non ci sono testimoni diretti. E così le donne ancora più difficilmente ne parlano." Grazie all'impegno e alla tenacia degli avvocati del CASD è accaduto di recente che un uomo sia stato condannato in primo grado per la sola violenza psicologica. "Io sono veramente convinto che il primo passo sia quello di convincere queste donne che possono evitare di continuare su un crinale, che spesso e volentieri finisce male. Quando una donna vittima di violenza arriva al Pronto Soccorso - ha concluso Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo - è già troppo tardi. E' un problema culturale, un problema generale, un problema di rispetto degli altri, questa è la cosa principale: rispettare il prossimo perché non esiste una differenza di genere esiste un'altra persona. "



