Il salone White anticipa di un giorno le edizioni 2024

Saranno anticipate di un giorno tutte le edizioni 2024 del White, la manifestazione milanese di riferimento per il womenswear e il lifestyle contemporaneo. Le edizioni di febbraio, giugno e settembre si terranno, come di consueto nelle storiche locations nel Tortona Fashion District, durante le rispettive Fashion Week, ma inizieranno tutte un giorno prima del previsto per allinearsi ai calendari internazionali.

A febbraio White si terrà quindi da giovedì 22 a domenica 25, a settembre da giovedì 19 a domenica 22 mentre White Resort è in programma da sabato 15 a Lunedì 17 giugno.

Dopo le ultime due edizioni che hanno riportato il salone ai numeri pre-covid, la strategia è quella di continuare a porre valore sullo scouting nazionale e internazionale, rafforzando il progetto ExpoWhite, che introduce designer, brand e compratori provenienti da una geografia non convenzionale della moda. White infatti espande i confini della propria ricerca oltre al Middle East, a nuovi paesi emergenti quali gli stati Latino Americani e l'Asia Centrale con un focus su Cina e Corea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA