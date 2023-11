Galleria di Milano in arancione contro la violenza sulle donne

La Galleria Vittorio Emanuele si colora di arancione per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne: il progetto del Soroptimist Club Milano alla Scala.

L'iniziativa ideata dal Soroptimist con la collaborazione dell'associazione Salotto di Milano associata a Confcommercio Milano, sosterrà la campagna internazionale "Orange the World in 16 days - 2023" promossa dall'Onu e da UN Women.

Dal 25 novembre al 3 dicembre, nelle vetrine dei negozi della Galleria che aderiscono all'iniziativa, sarà esposta una locandina realizzata dal Soroptimist d'Europa e sarà utilizzato il colore arancione per sottolineare l'impegno nel sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. Per questa edizione lo slogan in Italia è "Non accettare nessuna forma di violenza - chiama il 1522", abbinato alla campagna di comunicazione della Federazione Europea del Soroptimist "Read the signs", riconosci i segnali di una relazione tossica per combattere la violenza domestica.

Il Soroptimist International è un'associazione mondiale di donne che sostiene, tra l'altro, i diritti umani, l'accettazione delle diversità, lo sviluppo sostenibile, il volontariato e l'amicizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA