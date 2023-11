Furti in serie nelle case del centro di Milano, tre arresti

Due serbi di 26 e 21 anni e un italiano di 22 sono stati arrestati (e un croato di 20 anni è stato sottoposto a divieto di dimora) con l'accusa di aver commesso 8 furti in lussuose case nel centro di Milano tra ottobre 2022 e aprile 2023.

L'attività investigativa degli agenti del Commissariato Centro è nata a seguito di un furto a ottobre 2022 in via Rovello dove erano stati rubati beni per oltre 100mila euro. In quel contesto è stato individuato il 22enne che fungeva da palo, legato al campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano, che poi si è rivelato il soggetto principale dell'indagine "in quanto presente con la sua auto in tutti gli otto furti".

Qualche giorno dopo è stato svaligiato un appartamento in via Mameli dove sono stati sottratti orologi e gioielli per circa 200 mila euro. Altri furti sarebbero stati commessi nei mesi successivi in via Eleuterio, via Lipari oltre a un tentato furto in via Mac Mahon.



