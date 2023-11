Da oggi alla Polizia c'è una stanza per le vittime di violenza

"Una stanza tutta per sé", dove poter raccontare abusi e maltrattamenti subiti, circondate da un ambiente confortevole e che consenta alle vittime di violenza (donne e minori) di parlare di quanto accaduto in tranquillità. E' l'iniziativa realizzata all'interno del commissariato della Polizia di Stato di Legnano (Milano), in collaborazione con l'Associazione "Soroptimist International" Club SI Busto Arsizio Ticino-Olona (Varese).

Il progetto, che vede attive altre iniziative analoghe in diversi commissariati e caserme, prevede una stanza che riproduce un ambiente "familiare e domestico", accogliente, che favorisce un approccio meno traumatico con gli investigatori.

Qui le vittime di violenza di genere potranno affidarsi alla professionalità dei poliziotti per denunciare episodi di stalking e violenza e chiedere misure di protezione, per sé e per i propri figli.



