Sequestrata pelle di coccodrillo esposta in un centro d'arte

I carabinieri forestali hanno sequestrato in centro a Cremona una pelle di coccodrillo lunga circa 2 metri ed esposta in un centro di arte contemporanea.

Con il supporto degli esperti del Nucleo Cites di Pavia, la pelle è stata riconosciuta come quella di un coccodrillo di Johnson, rettile originario dell' Australia e protetto a livello planetario dalla Convenzione di Washington: chi detiene, vende, espone o utilizza esemplarti vivi o morti senza la necessaria certificazione Cites e quindi senza poter dimostrare la legittima provenienza, incorre in un reato penale che prevede un'ammenda da 20mila a 200mila euro o pene da 6 mesi a un anno, oltre alla confisca.

Nel caso di Cremona, il proprietario della pelle, un artista albanese, non è stato in grado di dimostrarne l'origine legittima e per questo è stato denunciato, La pelle, in vista della confisca, è stata sequestrata.



