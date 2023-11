Sanpellegrino ha generato 2,5 miliardi di valore condiviso

Il valore economico condiviso generato da Sanpellegrino nel nostro Paese nel 2022 è stato pari a 2,5 miliardi di euro, ben il 10% in più rispetto al 2021, pari quasi a 3 volte il fatturato del gruppo e allo 0,13% del Pil italiano nel 2022. Il 96% di questa cifra è stata distribuita agli stakeholder esterni e solo il 4% è stato trattenuto all'interno dell'azienda. E' uno dei dati del bilancio di sostenibilità 2023 dell'azienda di acque minerali e delle bibite non alcoliche.

Il report registra anche l'impegno di Sanpellegrino per i prossimi anni. Entro il 2025 il gruppo intende certificare i propri stabilimenti secondo lo standard dell'International AWS, rendere i packaging riciclabili o riutilizzabili, dimezzare l'utilizzo di plastica vergine nei propri imballaggi, generare un impatto positivo sul ciclo dell'acqua attivando progetti in grado di rendere disponibile ai bacini idrografici in cui l'azienda opera quantitativi aggiuntivi di acqua.

"Il bilancio di sostenibilità illustra il nostro approccio, fondato sulla creazione di valore condiviso, porta alle comunità in cui operiamo, alle persone, all'ambiente. Grazie agli investimenti sui nostri stabilimenti e nei territori in cui siamo presenti, che nel 2022 sono ammontati a oltre 40 milioni di euro, ci impegniamo inoltre a dare vita anche a progetti di ampio respiro che mirano a prendersi cura delle aree naturali e dei bacini idrici correlati e a rigenerare i cicli idrogeologici e gli ecosistemi dei territori in cui si trovano le nostre fonti", ha dichiarato Michel Beneventi, amministratore delegato del gruppo Sanpellegrino.



