Manifestazione 'per Giulia' in centro a Milano

Una manifestazione, "Per Giulia e tutte le sorelle uccise", si è svolta nel tardo pomeriggio nel centro di Milano. Una protesta contro i femminicidi e la violenza di genere.

Centinaia di persone, in gran parte giovani e tante donne, si sono radunate all'università Statale. Il corteo ha attraversato diverse vie del centro per passare poi di fronte al Tribunale e proseguire. In testa uno striscione con la frase "Se domani sono io, se domani non torno, sorelle distruggete tutto! Per Giulia e tutte le sorelle uccise". Sono stati anche accesi alcuni fumogeni.

Video Giulia, un minuto di 'rumore' alla Statale di Milano







