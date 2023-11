Il Popolo delle donne, il film in 'Al cinema con i protagonisti'

Il Popolo Delle Donne di Yuri Ancarani sul tema della violenza alle donne arricchisce il programma di Al cinema con i protagonisti, la nuova iniziativa organizzata dalla Fice - Federazione Italiana Cinema d'Essai in collaborazione con il Mic - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, il cui principale obiettivo è promuovere il cinema di qualità attraverso la presenza di autori ed attori per la presentazione dei loro film nelle sale d'essai italiane. Il film, già passato alle ultime Giornate degli Autori nella sezione Proiezioni Speciali, sarà infatti presentato in cinque appuntamenti, alla presenza del regista: martedì 5 dicembre (ore 18) presso il Cinema Odeon di Vicenza, mercoledì 6 dicembre (ore 18) ai cinema Italia di Belluno e Edera di Treviso (ore 21), giovedì 7 dicembre (ore 21) al Cinema Lux di Padova e martedì 12 dicembre (ore 21) al Cinema Troisi di San Donato Milanese.

Il Popolo Delle Donne è un documentario con protagonista la psicoterapeuta e psicoanalista Marina Valcarenghi, che evidenzia, attraverso gli studi accademici effettuati sul campo della stessa nel corso della sua carriera - il rapporto fra la crescente affermazione sociale delle donne e l'aumento della violenza sessuale maschile. Quanto più il mondo delle donne, ancora inevitabilmente insicuro, viene tuttavia alla ribalta - ci racconta il film -, tanto più si acuisce la violenza insofferente di una parte del mondo maschile.



