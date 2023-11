Diana Krall aggiunge una data italiana al suo tour europeo

Diana Krall aggiunge una nuova data italiana al suo tour europeo. Oltre al già annunciato show al Lucca Summer Festival del 15 luglio, la cantante canadese si esibirà anche il 12 luglio a Piazza Sordello a Mantova.

In scaletta i suoi successi insieme ai brani dell'ultimo album This Dream of You, uscito nel 2020, che vede la Krall in quartetto con colleghi e collaboratori storici: John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson in Almost Like Being In Love e That's All, così come in trio con Christian McBride e Russell Malone in Autumn in New York e There's No You.

Diana Krall è l'unica cantante dell'area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d'oro, tre di platino e sette multi-platinum.



