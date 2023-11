Atm: il 27 novembre sciopero nazionale di Usb, Al Cobas e Cub

Per lunedì 27 novembre le organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato, Al Cobas e Cub Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale, che interesserà i lavoratori del Gruppo Atm. Lo rende noto l'azienda di trasporto milanese.

"L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio".

L'organizzazione Usb - riferisce Atm - ha indetto lo sciopero con motivazioni così riassumibili: "Per il libero esercizio diritto di sciopero; per il superamento salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per la sicurezza sul lavoro e del servizio; per il salario minimo a 10 €/h; per una legge sulla rappresentanza che superi monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il blocco delle spese militari". Per Al Cobas le motivazioni sono così riassumibili: "Contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative". Per Cub Trasporti le motivazioni sono così riassumibili: "Salvaguardia diritto di sciopero; superamento dei penalizzanti salari d'ingresso; definizione per legge di un salario minimo di 10-12 euro l'ora; contro la pratica dei contratti atipici e precariato; aumenti salariali a partire da almeno 300€ al mese; per una riduzione dell'orario di lavoro; tutela della salute e sicurezza".



