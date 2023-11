A Milano la mostra 'Woman & Woman Renaissance' con 10 artiste

La Galleria Paola Colombari e Lanieri inaugurano nei loro spazi martedì̀ 5 dicembre alle ore 18 la mostra 'Woman & Woman Renaissance' in occasione di XMAS Maroncelli District 2023. La mostra è dedicata - spiegano gli organizzatori - "alla Rinascita femminile di questo nuovo secolo, dove l'Arte femminile assume il linguaggio sempre più attuale del cambiamento sociale post-postmoderno".

In mostra sono esposte le opere delle artiste Monica Silva, Anna Golubovskaja, Paola Pinna, Andrea de Carvalho, Marilù S.Manzini, Carla Chiusano e delle art designer Adriana Fortunato, Caterina Fumagalli, Alessandra Roveda e Nicoletta Poli.

Monica Silva è una nota fotografa brasiliana di fama internazionale. Anna Golubovskaja, nata a Odessa, in Ucraina, esporrà le sue fotografie stampate a mano in analogico. Paola Pinna è un'artista digital e 3D nata a Cagliari e presenta l'opera fotografica digitale "Verso un altro Regno". Andrea de Carvalho è un'artista brasiliana che vive e lavora in Italia dal 1991. Presenta l'installazione "Gameleira Branca". Marilù S.

Manzini, di Modena, presenta le opere "Volto di donna-1" e "Marilyn" con tecnica mista e la fotografia dei "Super Eroi contaminati". Carla Chiusano, di Torino, porta in mostra l'opera pittorica "Francesca da Rimini". Adriana Fortunato e Caterina Fumagalli nascono a San Paolo e Milano e nel 2019 hanno fondato il percorso di progettazione tessile libera intitolato FIBRA research. Alessandra Roveda, di Milano, presenta l'opera "Winter Queen", un'installazione alta due metri. Nicoletta Poli, di Milano, presenta 'Di tutto un pop', una serie di specchi decorati e di campane di vetro.

La mostra resterà aperta dal 6 dicembre al 30 gennaio 2024.





