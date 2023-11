A Milano in mostra il testamento spirituale di Botero

Apre domani al museo della Permanente di Milano 'Botero: Via Crucis', la prima mostra postuma del maestro colombiano, morto a settembre. Un testamento spirituale in 60 opere, realizzate tra il 2010 e il 2011, dove Botero approfondisce il suo rapporto con l'eterno e con la religione, ma non solo.

"La sofferenza e il dolore della via crucis - ha detto l'ambasciatrice colombiana Ligia Margaritya Quessep Bitar - sono di ieri e di oggi, la Colombia ha vissuto una via crucis di cui Botero è stato testimone, il suo Cristo è un uomo, un paese, una cultura che piangono di dolore, così come la Madonna della Pietà avvolge suo figlio tra le braccia così come hanno fatto tante altre madri. In questo anelito alla pace, questo ciclo è l'eredità spirituale del maestro".



