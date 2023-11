Schillaci, bisogna rendere più attrattiva la professione medica

"Dobbiamo cercare di rendere più attrattiva la professione medica, a partire dai dipartimenti di emergenza e urgenza. E non si tratta solo di introdurre maggiori incentivi economici. Quando mi trovo di fronte a scuole di specializzazioni deserte, o quasi, solo per il motivo che non offrono la prospettiva di un lavoro privato, rimango deluso: chi fa le sue scelte solo in base a tali presupposti, non ha compreso cosa vuol dire fare il medico". Lo ha sottolineato Orazio Schillaci, ministro della Salute, intervenendo questa mattina al San Matteo di Pavia all'inaugurazione della nuova Clinica Oculistica.

"Il Policlinico di Pavia è un'eccellenza della sanità italiana, anche per il rapporto centenario con l'Università - ha affermato il ministro -. Nella nuova sede della facoltà di Medicina, ospitata nel Campus della Salute, si formano i professionisti della sanità del domani: un futuro nel quale non si potrà prescindere da competenze multidisciplinari. Come Ministero ci preoccupiamo sempre di garantire la tutela dei pazienti e valorizzare il capitale umano che opera nel campo della salute. La sanità di domani passa attraverso un progressivo processo di digitalizzazione e un'integrazione tra ospedali: a Pavia noto che quest'ultimo aspetto è al centro di un progetto di collaborazione tra Università e Irccs".

"Oltre a garantire ai giovani un giusto compenso economico, bisogna dare loro anche le giuste motivazioni - ha aggiunto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia -.

Chi sceglie di fare il medico o l'infermiere, non può farlo solo per quattrini".



