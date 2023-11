Sala, 'per la Scala budget da 126 milioni, bilancio in attivo'

Durante il Cda della Scala di oggi "abbiamo parlato di bilancio, di fatto approvando il budget 2024" che è "quasi una fotocopia di quello di quest'anno" con "ricavi e valore della produzione a 126 milioni di euro, non ci sono grandi variazioni". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Cda della Scala.

"La situazione dei conti è buona. Noi continuiamo ad invitare il sovrintendente e la struttura ad aumentare i ricavi" ha aggiunto Sala, sottolineando che i ricavi della biglietteria "sono significativi" mentre sugli altri ricavi "come lo streaming, i diritti televisivi e il merchandising, continuiamo a insistere perché riteniamo si possa fare di più: è un'esortazione e c'è da lavorarci".

Secondo Sala "la vera preoccupazione è sempre relativa ai contributi pubblici. In questo momento - ha concluso il sindaco - sia Comune sia Regione che lo Stato non hanno ancora approvato il budget. Quindi c'è ancora questo livello di incertezza che c'è tutti gli anni".

"Del futuro sovrintendente della Scala non ne abbiamo neanche parlato, aspettiamo. Ribadisco, e l'ho detto recentemente anche al ministro Sangiuliano, che bisogna prendere una decisione nei primissimi mesi del 2024", ha concluso Sala.



