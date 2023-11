Natale: shopping solidale a Milano per sostenere Sos Bambini

Torna a Milano, dal 24 al 27 novembre, lo Spazio Orso del 'Christmas market' di Sos Bambini.

Obiettivo dello shopping solidale è raccogliere fondi per le iniziative 2023/24 dell'associazione che opera per l'integrazione di minori stranieri e per il sostegno a famiglie in difficoltà. In via dell'Orso 16 sarà possibile acquistare giocattoli didattici, donazioni di grandi firme delle aziende-partner dell'associazione, cesti di golosità e beauty, panettoni e pandori. Questi gli orari: venerdì 24 novembre dalle 11.30 alle 20; sabato 25 e domenica 26 dalle 10 alle 19.30; lunedì 27 dalle 10 alle 17.

"Il team di Sos Bambini - spiega l'associazione - è composto esclusivamente da volontari in modo da utilizzare tutto il denaro raccolto per i progetti. In particolare, interventi psicologici e logopedici (40%), interventi educativi e vacanze estive (20%), 25% per gli Spazi Bimbi al fine dell'integrazione di minori stranieri e 15% interventi su famiglie in stato di disagio".

La raccolta fondi di quest'anno è destinata al progetto 'Aspettando la scuola' volto all'integrazione di bambini di 4-5 anni prevalentemente stranieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA