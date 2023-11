Morgan, da X Factor sono venuti a cercarmi con insistenza

''Sono venuti a cercarmi per coinvolgermi con insistenza assordante perché io non avevo la minima intenzione di fare X Factor. Mi hanno scompigliato la vita, il mio equilibrio, la serenità, la famiglia, i miei progetti riconquistati con tanta dedizione e fatica negli anni.

Ho attraversato momenti difficili da cui sono emerso sempre con le forze della mia dedizione, con lo studio, con l'amore per la musica, con la divulgazione appassionata. Avevo ristabilito un equilibrio delicato e tanto agognato''. Così Morgan risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa su whattsapp. ''Mi hanno lusingato con "promesse da marinai", perché nessuna hanno mantenuto. Ho detto loro: vi prego non devastatemi ancora la tranquillità io sto facendo finalmente il mio programma in Rai, Stramorgan, una vera oasi musicale in un mondo che aveva perduto la bellezza, stavo terminando il mio album di inediti con Panella, ho detto loro supplicandoli di non venire a distruggere la mia quiete con la loro smania. Hanno corteggiato a tal punto che mi hanno detto di chiedere qualsiasi cosa volessi: non ho chiesto denaro, ma garanzie di qualità e di rispetto''. E aggiunge: ''Ho chiesto: protezione mediatica.

Libero arbitrio nelle scelte dei brani. La possibilità di fare un evento estivo di musica in televisione prodotto da loro in collaborazione con Rai. Nulla hanno mantenuto''. A chi gli chiede se qualcuno in particolare si è opposto risponde: ''Che non è un nome e cognome che si è opposto ma è un intero sistema che non ha assolutamente rispettato anzi ha provocato''.



