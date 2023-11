Morgan, assistiamo a spaventoso naufragio umanistico

Ti senti come Biagi e Santoro? ''No mi sento come un uomo che vive in una realtà alla deriva, che assiste con i suoi occhi ad uno spaventoso naufragio umanistico.

Dove la censura delle parole, dove la mancanza di valori morali e culturali sono arrivate a un livello impensabile all'epoca degli editti di Biagi e Santoro''. Così Morgan risponde in diretta alle domande dei giornalisti in una originale conferenza stampa in chat su whattsapp, a chi gli chiedeva '' Ti senti trattato come Biagi o Santoro?'', visto che ha parlato di ''editto satellitare''. Ma la conferenza la apre così: ''Anzitutto vorrei brindare assieme a voi per l'uscita del mio singolo (Si, certo l'amore ndr) che prelude all'album e per l'aumento in tempo reale dei followers su Instagram che sono diventati 302mila''.



