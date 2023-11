Marotta: 'Juve-Inter? Il risultato non è determinante'

"Juventus-Inter rappresenta il derby d'Italia e come tale va collocato. Siamo in una fase interlocutoria della stagione e il risultato non credo sia determinante. La Juve nel lungo è favorita perché il fatto di non partecipare a competizioni europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti e di avere meno stress agonistico e un vantaggio c'è.

Video Serie A, Marotta: 'Senza coppe europee la Juve e' avvantaggiata'

Partecipare a manifestazioni come la Champions hanno comunque il privilegio di dare la carica ai nostri giocatori". Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante il DLA Piper Sport Forum a San Siro. "Inter la più forte? La squadra è forte, l'allenatore è forte, i tifosi eccezionali e la società è solida. Dobbiamo competere per raggiungere obiettivi importanti, e uno degli obiettivi è la seconda stella. Allegri? È un bravo allenatore, un grande esperto di comunicazione e io gli ho dato la giusta risposta nel massimo rispetto".



