Incendio in stabile a Milano, un appartamento distrutto

I vigili del fuoco del comando di Milano sono intervenuti all'alba per un violento incendio in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Lomellina a Milano. Sul posto 4 mezzi per un totale di 20 uomini che hanno messo in sicurezza il palazzo facendo evacuare tutti i condomini. Nessuno ha riportato ferite.

L'appartamento, in quel momento non occupato dal proprietario, è andato completamente distrutto dalle fiamme e alcuni appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Da poco tutti gli altri condomini del palazzo sono rientrati nelle loro case.

I vigili del fuoco stanno indagando sulle cause che hanno causato il rogo.



