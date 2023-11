Black Friday, a Milano apre il pop-up di Amazon

In un'atmosfera funky e retrò, tipica degli anni '80 e '90, apre oggi a Milano il pop-up temporaneo di Amazon in occasione del Black Friday. All'insegna del gioco e del divertimento, la Amazon Black Friday Fan House, in via De Cristoforis 1, propone ai visitatori una vera e propria esperienza attraverso la scoperta delle offerte e delle numerose idee regalo anche in vista delle feste. Nell'area Charity è possibile scoprire tutte le iniziative di Amazon a supporto della comunità, mentre in quella Gaming verrà presentata la Top 10 Toys 2023. L'area Beauty consentirà ai visitatori di sperimentare varie tipologie di styling grazie agli esperti di Fanola, e nell'area alla vetrina Made in Italy di Amazon.it chiunque avrà l'opportunità di assistere alla spettacolare decorazione dei panettoni della Pasticceria Fraccaro 1932 che, per l'occasione, ha creato il Panettone Antico Special Edition, disponibile online fino al 27 dicembre. Nell'area bar si potranno degustare i prodotti di Casa Sant'Orsola e in quella Amazon Fresh, dedicata al servizio di consegna della spesa in giornata, sarà possibile assaggiare un sano snack. I dispositivi Echo più amati e le nuove funzionalità disponibili per Alexa saranno poi disponibili nell'area Alexa.

Ogni giorno, infine, diversi creator saranno in live streaming sui loro canali Twitch dalla Fan House per condividere unboxing e ispirare i visitatori anche per le idee regalo.



