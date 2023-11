Una bambina di dieci anni è caduta stamani per alcuni metri dal balcone di casa ad Abbiategrasso (Milano) riportando ferite che, stando a una prima valutazione, non sono tali da far ritenere che sia in pericolo di vita.

La bimba, che all'arrivo del 118 appariva cosciente, è stata portata in ospedale. Il carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.



