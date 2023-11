A Milano questore chiude bar per spaccio e presenza pregiudicati

ll questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha deciso la sospensione per 15 giorni della licenza al 'Bar Falterona', a Milano, in piazza Monte Falterona.

Gli agenti del Commissariato Bonola hanno notificato la sospensione al responsabile dell'attività in quanto, dopo controlli dal gennaio 2022 all'ottobre scorso, il locale è risultato essere frequentato da clienti con precedenti penali e di polizia.

I poliziotti, in diverse occasioni, hanno arrestato in flagranza di reato undici persone, tutte pregiudicate, per spaccio di droga all'interno e nei pressi del bar, sequestrando migliaia di euro e sostanza stupefacente.

Negli ultimi anni diversi residenti nella zona hanno riferito agli agenti del commissariato Bonola che il bar era luogo di liti, aggressioni e, appunto, spaccio di droga.



