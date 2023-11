A Milano Lego Life, in mostra anche la Liberazione di mattoncini

Città immaginarie, ricostruzioni storiche, sette diorami dalle diverse ambientazioni e poi anche le rivisitazioni dei capolavori dell'arte, dalla Gioconda a Frida Kahlo. A Milano arriva la Legomania grazie alla mostra 'Lego Life' che apre domani, 22 novembre e fino al 4 febbraio, al Museo della Permanente.

In mostra saranno presenti sette diorami, dalle ambientazioni caraibiche, dove scorrazzano i pirati, a scene della seconda guerra mondiale; dalle riproduzioni di aree naturalistiche agli scorci delle vie del centro storico con quartieri, stazioni ferroviarie e strade; dalla conquista dello spazio sul suolo lunare alla suggestiva riproduzione della Roma del medioevo. Si tratta di ambientazioni realizzate in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini.

Tra i diorami che si possono ammirare c'è anche quello dedicato alla Liberazione, con 150mila pezzi, che raffigura l'ingresso degli alleati in un paese della provincia italiana nel 1945 sotto il controllo delle truppe tedesche. E' invece realizzato con 60mila pezzi il Foro di Augusto dove al centro spicca la quadriga trionfale dell'imperatore Augusto. Ideato e progettato da uno dei più grandi collezionisti al mondo di set e pezzi originali della serie anni'80 Lego Classic Space il grande diorama 'Spazio' con 35.000 pezzi riproduce un insediamento minerario lunare.

E ancora, a dimostrare quanto i moduli Lego siano in grado di creare arte a 360°, in mostra ci sono anche le tele di Stefano Bolcato, rivisitazioni in versione 'omini Lego' delle più grandi e famose tele e capolavori della storia dell'arte, dalla Gioconda ai più attuali quadri di Frida Kahlo.

Con il patrocinio del Comune di Milano, promossa dal Museo della Permanente, Lego Life è una mostra prodotta e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia e vede come partner Il Mercato Centrale Milano.



