Travolto e ucciso da un treno vicino alla stazione di Voghera

Un uomo di 47 anni è stato travolto e ucciso da un treno oggi pomeriggio, poco prima delle 15, a Voghera (Pavia), a circa 200 metri dal marciapiede della stazione.

Dai primi accertamenti condotti dalla polizia ferroviaria sembra che il 47enne stesse camminando accanto al binario 5, quando è stato urtato da un treno merci proveniente dalla Liguria e diretto a Milano. L'uomo è stato scaraventato sulla banchina, picchiando la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Per ricostruire la dinamica del fatto, sono stati ascoltati anche alcuni testimoni.

In seguito all'incidente, si sono accumulati ritardi sino a 60 minuti lungo la linea Milano-Tortona.



