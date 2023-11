Parigi 2024: '7 atleti un solo traguardo', docuserie li racconta

Raccontare il percorso tecnico e il lato umano di sette campioni olimpici e paralimpici verso Parigi 2024. È lo spirito dietro a "Sognando Parigi, sette atleti un solo traguardo", la docuserie presentata oggi all'Allianz Tower e che sarà trasmessa da Rai il prossimo anno.

I nuotatori Thomas Ceccon, Antonio Fantin e Giulia Ghiretti, il pugile Aziz Abbea Mouhiidine, le ginnaste Sofia Raffaeli e Giorgia Villa e la fiorettista Alice Volpi - tutti atleti delle Fiamme Oro - saranno i protagonisti di sette puntate e di 28 clip da un minuto, aprendo le porte ai propri allenamenti e alla propria vita privata.

"Allianz è partner assicurativo globale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico - spiega l'ad di Allianz Giacomo Campora - e in Italia siamo al fianco del Coni e del Cip, oltre ad ospitare in Torre Allianz la Fondazione Milano Cortina 2026.

Dallo scorso anno siamo partner anche delle Fiamme Oro, atleti straordinari tra cui abbiamo individuato i nostri nuovi ambassador: giovani campioni che sono già modelli di ispirazione per tanti fan e tanti atleti di ogni età, background e abilità.

Sosterremo le loro ambizioni mentre si preparano a competere per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024".



