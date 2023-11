Mediobanca e Mission Bambini piantano 500 alberi a Rozzano

Sono stati piantati oltre 250 nuovi alberi in un giorno e altrettanti nelle prossime settimane al parco comunale 1 a Rozzano, alle porte di Milano, grazie all'impegno congiunto di 'Mission Bambini' e del gruppo Mediobanca.

Trenta dipendenti del gruppo bancario hanno infatti dedicato una giornata di volontariato aziendale per la riqualificazione di quest'area a Sud di Milano attraverso un programma di piantumazione di diverse tipologie di piante autoctone, tra cui querce, noccioli, olmi, prugnoli, pero selvatico, biancospino e rosa canina. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'associazione Selva Urbana che si è occupata di mappare il territorio individuando l'area idonea insieme al Comune di Rozzano che si farà a sua volta carico della manutenzione dell'area riqualificata nei cinque anni successivi alla piantumazione.

L'impegno - spiega un comunicato di piazzetta Cuccia - proseguirà nelle prossime settimane con la piantumazione di ulteriori 245 nuovi alberi, raggiungendo un totale di 500 nuove specie. L'obiettivo è quello di creare un piccolo bosco che sarà oggetto di uscite didattiche di educazione ambientale per i bambini e i ragazzi delle scuole circonstanti, insegnando loro il rispetto per la natura e l'importanza di preservarla.

"Un nuovo tassello nel nostro impegno nell'educazione ambientale insieme al gruppo Mediobanca e a Selva Urbana: 500 nuovi alberi piantumanti che, oltre a migliorare la qualità dell'aria, diventeranno un'opportunità educativa per gli studenti della zona", spiega Sara Modena, direttrice di Mission Bambini.

"Ci uniamo a Mission Bambini per questa importante iniziativa di riforestazione, rinnovando il nostro impegno contro il cambiamento climatico", aggiunge Giovanna Giusti del Giardino, Head of Group Sustainability di Mediobanca. "Un contributo concreto che abbiamo voluto dare anche attraverso il coinvolgimento fattivo delle nostre colleghe e dei nostri colleghi a beneficio non solo della riduzione della CO2 ma anche degli studenti di Rozzano", conclude Giusti del Giardino.





