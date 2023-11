Da oggi in Lombardia vaccino Covid e antinfluenzale a tutti

Da oggi in Lombardia sono aperte a tutti gratuitamente le vaccinazioni antinfluenzali e anti-Covid, indipendentemente da età, condizione di salute o categoria di rischio.

È possibile prenotare un appuntamento per la vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione anti-Covid attraverso le due piattaforme dedicate della Regione.

"Spero che in tanti aderiscano alla campagna di Regione Lombardia" ha detto l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, sottolineando che ad oggi "l'influenza non è un problema, ma sappiamo benissimo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi lo diventerà con i disagi che, conseguentemente, comporterà. In particolare, alle persone anziane".

Perciò, ha concluso l'assessore, "invito tutti a vaccinarsi".





