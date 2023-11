Salvini, 'se Sala ha tempo da perdere con Pucci è un problema'

"Ma vi pare normale che il sindaco di Milano deve occuparsi di Pucci? A me piace come comico, poi mi occupo di infrastrutture, di cantieri e di metropolitane. Se il sindaco di Milano e la sinistra a Milano ha tempo da perdere coi comici è un problema": così il vicepremier Matteo Salvini sulle polemiche per l'Ambrogino d'oro ad Andrea Pucci.

Gli Ambrogini "sono un premio alla città a 360 gradi - ha aggiunto Salvini a margine di un gazebo della Lega a Milano - è chiaro che ci siano sensibilità diverse però mi sembra che il sindaco abbia qualche problema", perché "un giorno il problema sono Milan e Inter" ma "se non c'è lo stadio a Milano è per colpa del sindaco e dell'amministrazione comunale che hanno perso anni senza fare nulla - ha concluso -. E poi il problema sono gli Ambrogini...".



