Il premio Asilo Mariuccia al presidente del Tribunale Fabio Roia

Un magistrato, un garante della legge ma soprattutto un uomo impegnato nella difesa delle donne vittime di gravi violenze e di ogni forma di abuso. Con questa motivazione la Fondazione Asilo Mariuccia (FAM), storica onlus che opera a Milano e in tutta la Lombardia dal 1902 a sostegno di donne e minori in forte difficoltà (dalla fondazione ha accolto all'interno delle proprie strutture 5600 ospiti), ha assegnato il Premio Asilo Mariuccia 2023 al Presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia.

La presidente della Fondazione, Emanuela Baio gli ha consegnato stamane al Centro Congressi Cariplo la statuetta di bronzo creata dalla scultrice Stefania Scarnati. La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione per un convegno dal titolo "Mamme e bambini, la libertà per vincere la violenza". Dalle parole del presidente Roia e negli interventi successivi è emerso quanto la violenza verso le donne e il disagio sociale vissuto dai minori rappresentino un problema che non può essere affrontato in modo singolo, occorre fare sistema e attuare politiche di protezione sociale efficaci e concrete, superando ostacoli di carattere burocratico, ma soprattutto pensando a un modello di supporto che vada oltre l'emergenza.

"FAM è orgogliosa di assegnare il Premio Asilo Mariuccia al Presidente Fabio Roia, una personalità così importante e garante non solo della legge ma della dignità delle persone - ha sottolineato la presidente Baio -. Non è infatti pensabile arginare la violenza verso le donne lavorando a compartimenti stagni".

"L'intervento giudiziario nei casi di violenza contro le donne - ha detto il presidente Roia -, deve essere efficace ed intelligente, rispettoso delle particolari caratteristiche delle vittime. Occorre tuttavia un contesto sociale che aiuti a comprendere la gravità della condotta violenta e che non trovi forme di giustificazioni verso gli uomini che agiscono violenza". Roia ha infine evidenziato "l'impegno centenario della Fondazione Asilo Mariuccia nella tutela dei soggetti più fragili".



