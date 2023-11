Sfera, esce X2VR, annunciata prima volta del rapper in stadio

Nel giorno d'uscita, il 17 novembre, del nuovo album X2VR di Sfera Ebbasta arriva anche l'annuncio della prima volta del rapper in uno stadio, quello di San Siro a Milano, il 24 giugno 2024. L'evento $FERA €BBASTA | SNSR 2024, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, si preannuncia imperdibile già dall'atto zero. Sfera presenterà i dodici brani di X2VR e il meglio del suo repertorio.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Island Records, con X2VR Sfera Ebbasta torna dove è partito tutto, proponendo il secondo attesissimo capitolo di XDVR, il disco che lo ha reso celebre nel 2015.

Fenomeno da bilioni di streaming e visualizzazioni, con 179 Dischi di Platino e 32 Dischi D'Oro all'attivo, e idolo multigenerazionale con oltre 4,5 milioni di followers su Instagram, Sfera è l'artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia su Spotify, dove per primo tra le rapstar italiane di sempre ha raggiunto e superato l'incredibile soglia dei 10 milioni di ascoltatori mensili.

X2VR è ritorno alla strada, ritorno a casa, nella Ciny che, dopo anni, fa di nuovo irruzione nell'immaginario di un disco di Sfera. C'è anche una nuova maturità e consapevolezza, legata anche all'esperienza della paternità, che Sfera ha voluto omaggiare nello scatto bianco e nero di copertina realizzato da Lorenzo Villa.

L'opening track è Fragile, così inedita e diretta nel racconto della vulnerabilità di Sfera. Seguono brani dal tiro serrato come Ciao Bella (feat. ANNA) e G63 (feat. Lazza & Shiva), la super hit Anche stasera (feat. Elodie) e incursioni poetiche e mature in 15 Piani (feat. Marracash). Momento topico è il pezzo VDLC. Charlie Charles e Drillionaire sono i due principali produttori del disco, registrato negli studi milanesi dell'hub creativo Moysa.

Prevendite su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 del 18 novembre e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di venerdì 23 novembre.



