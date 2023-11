'Queen at the opera' torna nei teatri italiani dal 24 novembre

Con grandi classici senza tempo come We Are The Champions e Bohemian Rhapsody, lo show rock-sinfonico 'Queen at the opera' torna sui palchi dei teatri italiani a soli pochi mesi dall'ultimo tour.

Dal 24 novembre, con lo show al Teatro Galleria di Legnano, l'ensemble di 30 elementi, tra cui il primo violino Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone, e le voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano lirico Giada Sabellico, porta il suo tributo ai Queen in tutta Italia, con 30 serate in 20 città. A seguire sono infatti previste date anche a Roma, Firenze, Torino, Brescia, Padova, Milano, Bari e Genova, con appuntamenti fissati fino al prossimo aprile, e anche in tante altre città italiane.

Ad ogni spettacolo del nuovo Celebrating Tour 2023/2024, sarà inoltre presente un punto informazioni di Cfu Italia - Comitato Fibromialgici Uniti, associazione di sostegno e assistenza a persone affette da Sindrome Fibromialgica, Cfs/Me (Sindrome da Fatica Cronica), Mcs (Sensibilità Chimica Multipla), Ehs (Elettrosensibilità).



