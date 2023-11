Nel 2024 Don Pasquale e Zoraida al Festival Donizetti

Nel giorno in cui si apre con Il diluvio universale il Donizetti Opera Festival di Bergamo, arriva l'annuncio dei titoli del prossimo anno, con la contemporanea apertura delle prenotazioni dei biglietti.

L'edizione numero dieci della kermesse sarà inaugurata il 15 novembre al teatro Donizetti con Roberto Devereux, ultima opera della saga noir dei tudor scritta dal compositore bergamasco.

Segue il 16 al teatro Sociale la rarissima Zoraida di Granada nella seconda edizione, realizzata da Donizetti nel 1824, mentre il 17 sarà la volta di Don Pasquale nell'edizione critica cura da Roger Parker e Gabriele Dotto.

"Di opere comiche come da tradizione, e di successo, Donizetti ne aveva scritte: talvolta le aveva insaporite con una punta di sentimentalismo. Don Pasquale va oltre - ha spiegato Paolo Fabbri, direttore dell'Area Scientifica del festival Donizetti Opera -, verso una commedia da camera il cui protagonista sfiora a tratti la caricatura, ma ne resta quasi sempre al di qua. Delle fregole amorose di un anziano per una giovane, per secoli si era riso: Ruffini e Donizetti preferirono sorriderne con malinconia, anche perché il compositore, come sappiamo dalla sua biografia, stava sorridendo di se stesso".





