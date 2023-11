Lega Milano, 'gravi le parole di Sala, denunci o chieda scusa'

Il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, Samuele Piscina, il 7 dicembre, festa del santo patrono di Milano, non parteciperà alla cerimonia di consegna degli Ambrogini, le tradizionali benemerenze civiche, per protesta contro le parole del sindaco Giuseppe Sala che ieri in Consiglio comunale, dopo aver chiesto di poter intervenire durante il dibattito su una mozione di sfiducia a uno dei suoi assessori (poi respinta), ha dichiarato che "è vergognoso" che l'aula, "anche con la dimostrazione che dà tutti gli anni sulla scelta clientelare degli Ambrogini, si permetta di fare una mozione del genere rispetto a una persona che lavora costantemente".

Piscina ha annunciato una mozione di censura nei confronti di Sala e ha invitato tutti i consiglieri ad uscire dal Teatro Dal Verme quando, il 7 dicembre, durante la cerimonia, il sindaco prenderà la parola per il suo intervento. "L'atteggiamento del primo cittadino ci ha lasciati davvero esterrefatti e non è la prima volta che manifesta la sua scarsa considerazione e maleducazione nei confronti dei consiglieri comunali - ha commentato il segretario provinciale della Lega - Ricordiamo a Sala, come dice testualmente l'enciclopedia Treccani, che il termine 'clientelismo' significa 'sistema di scambi illeciti di favori e protezioni nella vita politica o amministrativa'.

Abbiamo sentito parole pesanti e perseguibili per le quali chiediamo al sindaco di fare chiarezza. Se pensa che qualcuno abbia commesso illeciti, chiarisca chi e lo denunci alla Polizia. In caso contrario, chieda immediatamente scusa al Consiglio intero dopo averci tacciato di atti delinquenziali".





