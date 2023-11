La 'prospettiva umana' della Divina Maria Callas in un libro

Offrire una "prospettiva umana" della "Divina" dell'opera lirica, l'unico modo per cogliere "l'intima essenza della figura che ha rivoluzionato per sempre il mondo del belcanto". E' il tentativo andato a buon fine nelle pagine di "Sono nella musica che canto. Vita e arte di Maria Callas", un libro, da poco pubblicato da Bietti editore, dell'avvocato e scrittore Davide Steccanella, anche "melomane accanito", come lui stesso si definisce.

Il volume sarà presentato lunedì 20 novembre alle 19 al MaMu-Magazzino Musica di via Soave a Milano, nell'ambito dell'iniziativa del Comune "Callas100" per il centenario della nascita della grande artista. Nel corso dell'evento ci saranno anche interventi musicali sui temi di alcune celebri arie d'opera a cura del soprano Olga Angelillo, accompagnata dal pianista Riccardo Rijoff.

Callas, anche quando era ancora giovane, era già diventata un "mito vivente". Un mito il cui peso, spiega l'autore del libro, "graverà ben presto sulle sue spalle, conducendo la cantante verso una vita privata sofferta, con gli amori tormentati e quelli impossibili, un difficile rapporto con i familiari, e parca di soddisfazioni".

Il volume cerca proprio di "cimentarsi nell'ardua impresa di offrirne un ritratto veritiero, integrando, con uno sguardo oggettivo e documentato, la donna e l'artista, nel riuscito tentativo di tracciarne un profilo esauriente, al netto di ogni fanatismo e di opinioni parziali".



