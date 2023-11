Dedicato a Raffaele Mattioli anno accademico dell'Istituto Croce

E' dedicato a Raffaele Mattioli, il "banchiere umanista", figura di spicco della storia economica e della cultura italiana, l'anno accademico 2023-2024 dell'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli, centro di studi umanistici e ricerca tra i più prestigiosi d'Europa.

Ritenuto al pari di Einaudi il banchiere più prestigioso del Novecento, Mattioli è stato un mecenate e un uomo di cultura, protagonista della Milano antifascista e liberale. Discepolo e amico di Benedetto Croce, Mattioli sostenne la realizzazione dell'Istituto nel 1946, una scuola di alti studi post lauream con borse conferite a giovani ricercatori italiani e stranieri, con sede nello storico Palazzo Filomarino, dove Croce abitava e dove è ancora oggi l'Istituto con la sua imponente biblioteca di oltre 150mila volumi, nel cuore del centro storico di Napoli.

Grazie alla rete di relazioni nazionali e internazionali e al prestigio di Raffaele Mattioli, l'Istituto potè contare su fondi e donazioni che sostenessero le borse. Fu lui a subentrare nel 1952 alla presidenza dell'istituto dove restò fino al 1973 e fu uno dei grandi sostenitori delle attività che vedevano la formazione di nuove leve della classe dirigente. Fu proprio Mattioli nel 1972 a fondare a Milano l'Associazione per lo studio della formazione della classe dirigente nell'Italia unita. Nel segno di Mattioli l'Istituto ha visto formarsi intere generazioni di giovani studiosi, divenuti a loro volta riferimenti e maestri nelle Università italiane e straniere ed esponenti di rilievo della vita politica, civile, economica e culturale dell'Italia repubblicana. Presieduto oggi da Natalino Irti, l'Istituto di Palazzo Filomarino inaugurerà lunedì prossimo (20 novembre) l'anno accademico con una prolusione di Romano Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i popoli, su "L'Europa fra passato e presente e fra sud e nord". Per l'occasione, domenica 19 novembre l'Istituto e la biblioteca storica saranno aperte al pubblico con una visita guidata speciale.



