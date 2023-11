A Pavia la 58/a 'Giornata Salvatore Maugeri'

"Andare incontro ai pazienti, offrire a tutti le stesse opportunità: nei nostri istituti lo facciamo sempre, ogni giorno, prendendo spunto dall'eredità che ci è stata lasciata dal nostro fondatore Salvatore Maugeri". Lo ha affermato oggi Luca Damiani, presidente di ICS Maugeri SpA SB e di Fondazione Salvatore Maugeri, intervenendo a Pavia alla 58esima edizione della 'Giornata Salvatore Maugeri'.

Il gruppo è presente in 6 regioni con 18 istituti, impegnato nella cura e prevenzione delle malattie, e anche nello 'storico' settore della riabilitazione. Attività presentate oggi anche attraverso una serie di filmati, tra cui quello del vescovo emerito di Pavia Giovanni Giudici, uno dei pazienti che usufruisce del servizio di dialisi 'a domicilio'.

"Dalla pandemia in poi - ha detto Damiani - i costi sono aumentati. Questo comporta, inevitabilmente, una riduzione della nostra capacità di innovare. Dobbiamo sensibilizzare la politica sulla necessità di adeguare le tariffe per sanità privata convenzionata, ferme ancora ai valori del 2011".

"Dobbiamo pensare a una Maugeri unica, declinata nei vari istituti in cui è presente - ha aggiunto Giuseppe Fraizzoli, amministratore delegato di ICS Maugeri SpA SB -. Resta fondamentale il tema della sostenibilità economica: oggi il 95 per cento dell'attività di Maugeri si svolge nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dovremo necessariamente prestare molta attenzione anche all'attività privata".

"Dal 1965 'produciamo salute': sono certa che anche il futuro ci vedrà tra i migliori interpreti della sanità italiana", ha dichiarato Chiara Maugeri, vicepresidente di Fondazione Salvatore Maugeri.

"ICS Maugeri - ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute - svolge oggi un ruolo fondamentale, nella sanità italiana, nella cura e nella prevenzione delle malattie, seguendo il percorso tracciato dal fondatore".

"Sul tema della sanità è sbagliato contrapporre pubblico e privato - ha affermato Alessandro Cattaneo, deputato pavese di Forza Italia -. Va sempre garantita la libertà di ogni individuo di scegliersi il luogo dove andarsi a curare".



